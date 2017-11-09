14 опочецких школьников вступили в ряды «Юнармии»

16:45, 09 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 ноября, в Опочке состоялась торжественная церемония приёма в ряды «Юнармии». К движению присоединились 14 школьников разного возраста – членов военно-патриотического клуба «Беркут». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло в школе № 4. В нём приняли участие представители местной власти, образовательных учреждений, военкомата, «Единой России», а также родители учащихся. В ходе церемонии школьникам были вручены значки и удостоверения юнармейцев.

Юных опочан поздравил начальник штаба районного отделения «Юнармии», руководитель исполкома опочецкого отделения партии Геннадий Григорьев. Он вручил им сувениры и отметил, что вступившие в молодёжную организацию ребята станут примером для остальных детей.

Напомним, инициатива воссоздания «Юнармии» принадлежит министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Официально движение начало работу 1 сентября 2016 года по решению президента РФ Владимира Путина.