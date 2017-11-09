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Общество

Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым

Сегодня, 9 ноября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров.

В Пскове поменялись правила проезда перекрестков с круговым движением. Гость сегодняшнего эфира рассказал, где теперь нужно ездить по-новому, почему Октябрьская площадь никогда не была круговым перекрестком, сколько ДТП происходит на «псковских кругах» и где ещё могут появиться такие перекрёстки.

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