В ГИБДД уверены, что движение на круговых перекрёстках Пскова нормализуется в ближайшие дни

15:32, 09 ноября 2017, ПАИ

Движение на круговых перекрёстках в Пскове нормализуется в течение нескольких дней, заявил инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров в прямом эфире проекта ПАИ-live 9 ноября. Он добавил, что ситуация, аналогичная псковской, сложилась и у соседей по Северо-Западу, там тоже водители привыкают к изменившимся правилам проезда «кругов».

Напомним, что с 8 ноября приоритет в движении при проезде перекрёстков с круговым движением имеют автомобили «на круге». «Мы считаем, что сделано все правильно и ничего страшного не произошло», - прокомментировал нововведения Николай Макаров.

Он считает, что новое правило позволит увеличить пропускную способность улиц, увеличит шансы для автомобилистов не попасть в ДТП. «Но об этом сейчас говорить рано, надо помониторить ситуацию», - сказал гость эфира. Он уверен, что возвращать старую схему проезда круговых перекрёстков законодатель не будет.