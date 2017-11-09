Ликвидацию выявленных в Псковском районе свалок проверили активисты ОНФ

18:04, 09 ноября 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели рейд по проверке ликвидации несанкционированных свалок в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Семь свалок были нанесены на интерактивную карту неравнодушными гражданами несколько месяцев назад. В их числе свалка в лесополосе у населенного пункта Горнево, которая была обнаружена в апреле текущего года, три свалки у населенных пунктов Малая Гоголевка и еще три неподалеку от населенного пункта Борисов ручей. Общественники направили обращения о необходимости их ликвидировать на имя главы Псковского района.

«В лесополосе у Горнево спустя полгода, мы увидели огромную кучу мусора, что свидетельствует о том, что меры по ее ликвидации предприняты не были. Кроме того, мы обратили внимание на наличие очаговых куч мусора по периметру кладбища. Также свалки не ликвидированы у Малой Гоголевки», - пояснил региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

В ходе рейда общественники увидели стоящий неподалеку от несанкционированной свалки грузовик. «Примечательно, что на лобовом стекле кабины машины была размещена табличка «Вывоз мусора». Водитель, одетый в форму сотрудника коммунальной службы, отказался комментировать происходящее. Мы зафиксировали находящиеся рядом с грузовиком более 40 мусорных мешков, наполненных опавшей листвой. Мы записали номер машины и будем выяснять, какой коммунальной службе она принадлежит. Стоит отметить, что на этой несанкционированной свалке мы увидели десятки мешков с мусором и мусорные навалы, которые обычно образуются при выгрузке мусора из большегрузного транспорта. Складывается такое впечатление, что мусор свозится сюда целенаправленно», - отметил Елизаров.

В двухстах метрах от местечка Борисов ручей вдоль дороги в канавах общественники зафиксировали разбросанную пластиковую и бумажную упаковку, пакеты, бытовой мусор.

«По итогам рейда активисты Народного фронта отметили, что никаких попыток по ликвидации указанных несанкционированных свалок администрация муниципалитета не предпринимала. Свалки растут, а местные власти не проявляют расторопность в деле их ликвидации», - констатировал Елизаров.

Общественники подготовили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку, дать оценку выявленным фактам и принять меры реагирования.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жителями Псковской области нанесено 156 объектов, из которых 78 уже ликвидировано. Часть свалок ликвидирована в ходе субботников, инициируемых активистами Народного фронта.