Четверых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала псковская полиция за два дня

16:52, 09 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках, Бежаницком, Гдовском и Локнянском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, ночью 8 ноября в Великих Луках на улице Гоголя полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился нетрезвый 32-летний мужчина.

Утром в Гдовском районе по дороге Кятицы – Низовицы - Самолва на автомобиле ВАЗ-2104 двигался 68-летний нетрезвый местный житель.

В Бежаницком районе по улице Философовой в деревне Красное Солнце на автомашине ВАЗ-21099 ехал 44-летний житель города Новоржева, который также был в нетрезвом виде.

Вечером 7 ноября в поселке Локня на улице Октябрьской стражи порядка остановили «Ауди». Оказалось, что иномаркой управляла нетрезвая 39-летняя гражданка.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.