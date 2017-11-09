0
15:56
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
15:03
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:22
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
14:12
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
13:51
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
13:22
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

Четверых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала псковская полиция за два дня

В Великих Луках, Бежаницком, Гдовском и Локнянском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, ночью 8 ноября  в Великих Луках на улице Гоголя полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого   находился нетрезвый  32-летний мужчина.

Утром в Гдовском районе по дороге Кятицы – Низовицы - Самолва на автомобиле ВАЗ-2104 двигался 68-летний нетрезвый местный житель.

В Бежаницком районе по улице Философовой в деревне Красное Солнце на автомашине ВАЗ-21099 ехал 44-летний житель города Новоржева, который также был в нетрезвом виде.

Вечером 7 ноября в поселке Локня на улице Октябрьской стражи порядка остановили  «Ауди». Оказалось, что иномаркой управляла нетрезвая 39-летняя гражданка.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
09 ноября 2017
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
09 ноября 2017
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
09 ноября 2017
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой 3
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
09 ноября 2017
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака 15
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
09 ноября 2017
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает
09 ноября 2017
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

Идет загрузка...