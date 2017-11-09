Четверых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала псковская полиция за два дня
В Великих Луках, Бежаницком, Гдовском и Локнянском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В частности, ночью 8 ноября в Великих Луках на улице Гоголя полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился нетрезвый 32-летний мужчина.
Утром в Гдовском районе по дороге Кятицы – Низовицы - Самолва на автомобиле ВАЗ-2104 двигался 68-летний нетрезвый местный житель.
В Бежаницком районе по улице Философовой в деревне Красное Солнце на автомашине ВАЗ-21099 ехал 44-летний житель города Новоржева, который также был в нетрезвом виде.
Вечером 7 ноября в поселке Локня на улице Октябрьской стражи порядка остановили «Ауди». Оказалось, что иномаркой управляла нетрезвая 39-летняя гражданка.
По данным фактам проводятся проверки.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.