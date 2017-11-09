ГИБДД разъяснила правила проезда через круговой перекресток на площади Победы в Пскове

16:02, 09 ноября 2017, ПАИ

Псковские водители, движущиеся по улице Кузнецкой к площади Победы со стороны Дамбы, должны уступать транспортным средствам, двигающимся по кольцу. Об этом сегодня, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров.

Поводом для комментария стал вопрос читателя ПАИ о том, чем надо руководствоваться при въезде на площадь Победы: «сигналом светофора или знаком «уступи дорогу».

«Светофором руководствоваться не надо, он вызывной пешеходный. Водитель должен уступать транспортному средству, движущемуся по кольцу. Там установлен соответствующий знак», - пояснил Николай Макаров.

У инспектора по особым поручениям также спросили, почему при выезде с улицы Калинина на улицу Кузнецкая чересчур высоко подвешен знак «СТОП», который в результате плохо виден в темное время, и отсутствует соответствующая надпись на асфальте.

«Улица Калинина еще находится в стадии реконструкции, говорить о недостатках еще рано, но мы учтем и УГХ предложим устранить замечания, которые высказал водитель», - ответил представитель ГИБДД.