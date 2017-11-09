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Общество

79 километров федеральных трасс осветят в Псковской области в 2018-2020 годах

В частности, освещение планируется организовать на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно,  Линец,  Руда,  Жуково,  Бегуново. Их общая протяженность - 43,791 км.

Также осветят трассу Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в населенных пунктах Турицы, Туготино, Печково,  Болоты, Подсевы, Луг, Локоть, Подберезье, Ивахново, Виделебье общей протяженностью 10,268 км.

Освещение организуют на трассе М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в населенных пунктах Кресты, Кунья, Федориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино,  Пожары, Молоди,  Зажогино, Севостьяново,  Максимово, Пустошка, Боконово общей протяженностью 24,413 км.

Отмечается, что работы будут выполнены при условии выделения финансирования Федеральным дорожным агентством.

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