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Общество

Мобильный телефон похитил безработный из куртки великолучанки

В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в краже 21-летнего ранее судимого  горожанина. По версии следствия, 6 ноября он, находясь в гостях в квартире на улице Маршала Жукова, похитил из кармана  куртки  жительницы Великолуского района  мобильный телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая – 21-летняя девушка – обратилась за помощью в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. По данному факту ведется проверка.

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