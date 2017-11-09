Мобильный телефон похитил безработный из куртки великолучанки
В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в краже 21-летнего ранее судимого горожанина. По версии следствия, 6 ноября он, находясь в гостях в квартире на улице Маршала Жукова, похитил из кармана куртки жительницы Великолуского района мобильный телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Потерпевшая – 21-летняя девушка – обратилась за помощью в полицию.
Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. По данному факту ведется проверка.