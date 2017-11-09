Установить единые расценки на вывоз ТБО в Пскове требует антимонопольная служба

17:08, 09 ноября 2017, ПАИ

8 ноября Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выдало ООО «АСПО» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В адрес управления поступило заявление управляющей компании ООО «Управляющая организация «14 район» на действия ООО «АСПО», сообщившего о повышении с 1 сентября в два раза стоимости услуг по вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов.

С началом антимонопольного разбирательства ООО «АСПО» приостановило действие своего приказа о повышении расценок на оказываемые услуги и продолжало выставлять счета всем управляющим компаниям Пскова по действующим ранее расценкам. Однако в ходе рассмотрения заявления было установлено, что ООО «АСПО» применяет разные цены на один и тот же товар – услугу по вывозу ТБО к различным управляющим организациям.

Управление провело анализ состояния конкуренции и установило, что ООО «АСПО» занимает доминирующее положение на рынке по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов в Пскове. В УФАС пояснили, что в таком случае в соответствии с федеральным законодательством запрещается необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар.

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных законом «О защите конкуренции», псковское УФАС предупредило ООО «АСПО» о необходимости прекращения указанных действий путем установления одинаковых цен (тарифов) на услугу по вывозу твердых бытовых отходов для всех управляющих организаций Пскова. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган вправе принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В УФАС добавили, что ООО «АСПО» эксплуатирует городскую свалку твердых бытовых отходов по договору с Управлением городского хозяйства администрации Пскова, расположенную на окраине города. Свалка давно не соответствует требованиям к объекту размещения отходов, установленным действующим законодательством, и подлежит закрытию с последующей рекультивацией. По решению суда срок использования свалки заканчивается 1 января 2018 года. «Пока свалка остается несанкционированной, ООО «АСПО» оказывает услуги без лицензии и без установленных в законном порядке тарифов. Вот почему предприятие «придумывает» свои расценки и применяет их «по договоренности», кому как выгодно», - пояснили в антимонопольной службе.

«Монополист должен создавать равные условия получения одинаковой услуги для всех потребителей. Цена должна быть обоснованной и одинаковой на одну и ту же услугу. Ну, и больную проблему со свалкой давно пора решить городу Пскову. Надеемся, что после определения городскими властями нового места вывоза отходов свалку узаконят, и субъекты, действующие на рынке услуг по вывозу отходов, смогут получить тарифы в установленном порядке, и их деятельность станет прозрачной», - отметила руководитель псковского УФАС России Ольга Милонаец.