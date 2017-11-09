Михаил Ведерников стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО в октябре
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов Северо-Западного федерального округа в октябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия».
В Северо-Западном федеральном округе первое место в медиарейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на втором - врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, на третьем - врио главы Псковской области Михаил Ведерников.
В общем медиарейтинге глав всех регионов России Михаил Ведерников занимает 30-е место из 85.
«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 42 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.