Александр Котов: В скором времени мы почувствуем на себе изменения в работе ЦИК «Единой России»

17:18, 09 ноября 2017, ПАИ

«Александр Борисов хорошо знает организацию партийной работы, партийную структуру. Надеюсь, что с приходом в Центральный исполнительный комитет на должность руководителя он будет уделять больше внимания региональным отделениям «Единой России» - нам нужно оказывать помощь в работе нашим первичкам. Я думаю, в скором времени мы почувствуем на себе изменения в работе ЦИК», - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Так он прокомментировал решение президиума генсовета партии утвердить кандидатуру Александра Борисова в качестве временно исполняющего обязанности руководителя ЦИК, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России».

Кроме большого опыта работы в партии, Александр Котов отметил активную деятельность Александра Борисова на посту сенатора. Напомним, 25 октября Александр Борисов досрочно сложил полномочия члена Совета Федерации.

По словам спикера облсобрания, региональный парламент трижды делегировал Александра Борисова в состав Совета Федерации, и представитель ПОС в верхней палате российского парламента никогда не терял связи с регионом, часто приезжал в Псковскую область, проводил приемы граждан, общался с депутатами и участвовал в заседаниях, вникал в проблемы региона и старался помогать в их решении на федеральном уровне.

«Я считаю, что Александр Александрович – человек ответственный, хорошо понимает проблемы регионов. И будучи назначенным на должность руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», как раз с учетом своего опыта работы, будет предпринимать определенные действия для того, чтобы ведущая политическая сила - партия «Единая Россия» - оказывала помощь регионам в решении существующих проблем», - поделился ожиданиями секретарь регионального отделения партии.