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Общество

Елена Бибикова: «Псковская правда» всегда чувствует пульс времени

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем, отметив, что газета «всегда чувствует пульс времени».

«Псковская правда» - это отражение всей жизни Псковской земли на протяжении 100 лет, летопись событий, истории ярких личностей, современный, актуальный взгляд на происходящее. Вы всегда чувствуете пульс времени, отвечаете самым современным требованиям отечественной журналистики и сохраняете традиции, ведете за собой своего читателя», - отметила в своем поздравлении Елена Бибикова.

Она также поблагодарила редакцию за преданность делу и профессионализм, «журналистский азарт и мастерство» и пожелала процветания, позитивных новостей и новых издательских проектов.

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