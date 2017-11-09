0
22:44
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
21:59
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
20:45
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Новый городской телеканал представили в Пскове
18:10
«Рывок» для губернии
18:09
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
17:37
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
Еще новости
Общество

С 13 по 19 ноября псковичи смогут привиться от гриппа возле магазинов и стадиона

С 13 по 18 ноября ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжит выездную вакцинацию против гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поликлинике.

13 ноября выездной фельдшерско-акушерский пункт будет работать около магазина «Семейный магнит» по улице Труда, 37а, 14 ноября - около магазина «Лента» по Рижскому проспекту, 96б, 15 ноября - около магазина «Империал» по улице Коммунальной, 41, 16 ноября - около магазина «Тележка» по улице Труда, 54. В указанные дни прививки можно сделать с 10:00 до 15:00.

17 ноября с 10:00 до 17:00 и 18 ноября с 10:00 до 15:00 выездная вакцинация будет проводиться около стадиона «Машиностроитель» по улице Кузнецкой, 25. 

19 ноября с 10:00 до 14:00 привиться от гриппа можно будет около магазина «ЦУМ» по улице Советской, 13.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт. Возможна организация иммунизации по месту работы.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отметили в поликлинике.

Телефон приемной главного врача Псковской городской поликлиники Галины Невалённой: 53-49-42. Телефон заместителя главного врача по профилактической работе Оксаны Торгашевой: 53-62-14.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
09 ноября 2017
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
09 ноября 2017
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 ноября 2017
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый городской телеканал представили в Пскове
09 ноября 2017
Новый городской телеканал представили в Пскове 5
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
09 ноября 2017
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
09 ноября 2017
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым
09 ноября 2017
Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым
Экскурсию по центру науки провели участницы «Мисс Псков» для учеников Яммской школы-интерната
09 ноября 2017
Экскурсию по центру науки провели участницы «Мисс Псков» для учеников Яммской школы-интерната

Идет загрузка...