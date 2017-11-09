С 13 по 19 ноября псковичи смогут привиться от гриппа возле магазинов и стадиона

18:08, 09 ноября 2017, ПАИ

С 13 по 18 ноября ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжит выездную вакцинацию против гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поликлинике.

13 ноября выездной фельдшерско-акушерский пункт будет работать около магазина «Семейный магнит» по улице Труда, 37а, 14 ноября - около магазина «Лента» по Рижскому проспекту, 96б, 15 ноября - около магазина «Империал» по улице Коммунальной, 41, 16 ноября - около магазина «Тележка» по улице Труда, 54. В указанные дни прививки можно сделать с 10:00 до 15:00.

17 ноября с 10:00 до 17:00 и 18 ноября с 10:00 до 15:00 выездная вакцинация будет проводиться около стадиона «Машиностроитель» по улице Кузнецкой, 25.

19 ноября с 10:00 до 14:00 привиться от гриппа можно будет около магазина «ЦУМ» по улице Советской, 13.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт. Возможна организация иммунизации по месту работы.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отметили в поликлинике.

Телефон приемной главного врача Псковской городской поликлиники Галины Невалённой: 53-49-42. Телефон заместителя главного врача по профилактической работе Оксаны Торгашевой: 53-62-14.