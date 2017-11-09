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Спорт

Современный стадион появился ещё в одном районе Псковской области

Новая универсальная спортивная площадка открылась в Пыталово 9 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Современный спортивный объект построен на улице Белорусской, неподалеку от детско-юношеской спортивной школы, в рамках соглашения о сотрудничестве администрации региона и ПАО «Газпром».

Торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса началась с поднятия лучшими спортсменами Пыталовского района флага России под звуки гимна Российской Федерации.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с долгожданным событием жителей Пыталово поздравил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он рассказал, что площадка предназначена для тренировок учащихся детско-юношеской спортивной школы, занятий физкультурой местных жителей и для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что на стадионе также будут проходить соревнования с участием спортсменов из Прибалтики.

«Бережное отношение к этому стадиону вернется вам спортивными успехами на областных и всероссийских соревнованиях», — подчеркнул Иван Штылин и поблагодарил ПАО «Газпром», администрации Псковской области и Псковского района, детско-юношескую школу и строительную организацию за создание современного объекта.

«Несколько лет назад Пыталово не могли и мечтать о таком подарке, который сделал «Газпром» нашим детям. Этот тот случай, когда сказка становится былью», — заметила в свою очередь глава Пыталовского района Лариса Сидорук и заверила, что администрация муниципалитета не собирается останавливаться на достигнутом.

С поздравлениями к жителям Пыталовского района обратился и мастер спорта России по биатлону, победитель первенства России по спортивному ориентированию в составе команды Псковской области Александр Кузьмин.

Затем официальные лица перерезали символическую красную ленточку и вручили пыталовским спортсменам знаки отличия ГТО. После выступления творческих коллективов в небо над стадионом выпустили воздушные шары цвета российского триколора. Завершилась церемония футбольным матчем между сборными командами района и детско-юношеской спортшколы.

Физкультурно-оздоровительных комплекс открытого типа оборудован мини-футбольным полем с искусственным покрытием, площадками для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и турниками. Отметим, что в этом году подобные площадки появились в восьми муниципалитетах Псковской области: Пыталовском, Гдовском, Красногородском, Островском, Палкинском, Псковском, Себежском и Усвятском районах.

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