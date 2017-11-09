Ещё два претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы

18:05, 09 ноября 2017, ПАИ

Ещё два претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы – это Иван Мешков и Вадим Петрухин. Их приняла секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Мешков родился в городе Жодино (Белоруссия) в 1981 году, в Псков семья переехала в 1993 году. Имеет высшее образование, окончил факультет «Государственного и муниципального управления» Псковского политехнического института, получил квалификацию менеджера (муниципальной и государственной службы). Трудовую деятельность начал в 2001 году, работал на различных должностях в коммерческих структурах, в настоящее время является генеральным директором строительной компании «Версаль & К». Ведёт общественную деятельность, будучи членом Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Второй кандидат - Вадим Петрухин родился в Пскове в 1966 году. Имеет высшее образование, квалификации инженера-строителя по специальности промышленное и гражданское строительство, финансиста и юриста.

Вадим Петрухин начал работать в 1991 году, трудился как в коммерческих структурах, так и на государственных и муниципальных должностях. В послужном списке претендента - работа в администрации Псковской области, в администрации Псковского района, аппарате Псковской городской Думы. В последнее время Вадим Петрухин трудился в Санкт-Петербурге и администрации Рыбинска. С февраля этого года – индивидуальный предприниматель.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Предыдущий конкурс признан несостоявшимся, так как все претенденты, кроме одного, отозвали свои заявления.