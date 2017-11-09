«Рывок» для губернии

18:10, 09 ноября 2017, ПАИ

9 ноября стратегическое партнерство «Северо-Запад» и администрация Псковской области заключили договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили врио губернатора области Михаил Ведерников и исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков. В интервью Псковскому агентству информации г-н Багаряков рассказал, чем занимается возглавляемая им структура, что она способна предложить региону, и каким может быть разработанный партнерством «План Ведерникова».

- Что такое «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», как давно оно существует и какие достижения на его счету?

- Стратегическое партнерство работает уже больше 15 лет, а в формате автономной некоммерческой организации — последние 5 лет. Откровенно скажу, мы пока не можем похвастаться какими-то глобальными успехами. У нас было много успешных проектов, но какого-то глобального, прорывного — пока не было. Тем более в отношении Псковской губернии.

Тем не менее, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Николаевич Цуканов с июля возглавил наблюдательный совет [стратегического партнерства] – такого никогда не было, когда полпред так активно участвует в деятельности организации, которая находится на стыке между бизнесом и властью всех 11 субъектов.

У нас несколько групп учредителей: первая — это 11 субъектов СЗФО, вторая — крупные региональные компании, и третья — крупные федеральные игроки, такие, как РЖД, Лукойл, Северсталь, Россети и другие. И мы бы хотели, чтобы наши крупные учредители больше внимания уделяли субъектам.

Одно из направлений, которое нам полпред поставил для работы — синхронизация инфраструктурных планов крупных компаний с капитальными вложениями в регионах. Не секрет, что у нас [бывает] РЖД железную дорогу строит, через 200 метров Росавтодор вдруг начнёт автомобильную дорогу строить, да ещё и муниципальное образование что-то делает. Такое у нас частенько происходит, поэтому одно из направлений нашей работы — синхронизация этих планов. Раз в квартал мы будем собирать инвестпланы крупных компаний и согласовывать их с региональными правительствами, чтобы бюджетные деньги наиболее эффективно использовались.

Второе направление работы — туризм. Эта тема очень актуальна для Северо-Запада, и она в моём понимании недооцена. Петербург в год принимает порядка 5 млн туристов — фактически, это сравнимо с населением города. Но на этом туристы останавливаются и дальше никуда не едут. И полпред нам ставит задачу этих туристов дальше распространять. Но объективная картина — нет нормальных дорог, нет нормальных гостиниц, нет нормального общепита. В одиночку субъектам эту проблему не решить. И для этого Николай Николаевич Цуканов нам поручил в течение 2018 года доработать проект «Серебряное ожерелье России» и выйти на президента России с предложением придать ему статус национального, чтобы он претендовал уже на государственное финансирование. В первую очередь — на инфраструктуру: дороги, места проживания. И — давать некие преференции для игроков.

Третье большое направление, актуальное для Псковской губернии, это приграничное сотрудничество. В моём понимании, здесь Псковская губерния является одним из основных игроков. И мы хотели бы эту позицию координировать тоже, потому что в одиночку решать вопросы из Пскова — это сложно. По большому счёту, у нас гораздо больше возможностей и в плане связи с другими регионами, и в плане межрегиональных связей.

- У стратегического партнерства есть какие-то конкретные предложения, заточенные непосредственно под наш регион?

- Мы предложили губернатору – и он согласился, что тема интересная, но нужна конкретика – следующую идею. Мы сформируем на базе партнёрства рабочую группу из учёных в разных отраслях, изучим опыт советского прошлого, который был на территории Псковской губернии (полезные ископаемые, транспортные потоки, туризм, что ещё здесь в советское время планировали), дополним актуальной информацией (то, что уже в современной России здесь планировалось, было реализовано или не было по каким-то причинам), проанализируем, и дадим рекомендации для губернатора, как мы видим некий «рывок» Псковской губернии. Это такой вот «План Маршалла». Условно, «План Ведерникова».

Если врио губернатора он устроит, он обсудит его с депутатами заксобрания и общественностью. И если это будет как-то интересно, то, значит, это можно будет воплотить в жизнь.

Это такие стратегические вещи. Мы их не будем разрабатывать для каждого региона, но полпред, когда ставил нам задачу, отметил, что Псковская губерния у него находится в приоритете.

- Такой план предполагает просто обозначение наиболее перспективных направлений развития, или же разработку каких-то конкретных мер по изменению законодательной базы, по созданию инвестплощадок для проектов частно-государственного партнёрства?

- Это комплексный план. Действительно, сначала надо проанализировать минерально-сырьевую базу. Я уверен, что за последние 10 лет тут мало что исследовалось, но то, что исследовалось в советское время — все данные, все запасы актуальны. Это можно применить не только внутри субъекта, но ещё и в кооперации с пограничными регионами. Ну, не знаю, вдруг у вас тут какие-нибудь залежи щебня, которого для региона с избытком, а, условно, в Калининградской области его нехватка и они везут его с Дальнего Востока. Вот подобные вещи.

Дальше, что касается настоящего: у вас особая экономическая зона «Моглино». Она сформирована, там уже даже начинают работать резиденты. Ей же тоже необходимо развитие: но на основании чего, как?

И вот на основании информации о прошлом и настоящем мы должны будем дать рекомендации губернатору. И не просто рекомендации зевак или дилетантов, а рекомендации учёных, которые предметно занимаются стратегическим планированием и размещением производственных сил.

- В чем отличие стратегического партнёрства от Торгово-промышленной палаты, от Российского союза промышленников и предпринимателей?

- ТПП, РСПП – это общественные организации, которые занимаются одна малым и средним бизнесом, а другая — крупным бизнесом. Обе эти организации лоббируют интересы бизнеса во власти. У нас же уникальная ситуация — мы находимся между властью и бизнесом. Мы не лоббируем интересы бизнеса.

У нас помимо тех направлений, о которых мы говорили, есть проекты социальной направленности. Я буквально об одном из них расскажу: полпред президента нам поручил разработать и реализовать шефский проект. На территории СЗФО немногим более 200 семей, в которых один из родителей — это сотрудник Росгвардии, полиции, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ, который либо погиб при исполнении служебных обязанностей, защищая свою страну, либо был комиссован по ранению или травме, полученной при исполнении долга. Государство помогает таким семьям в силу возможностей: это и кадетские корпуса, и пенсии по утрате кормильца. Но мы считаем, что тоже могли бы свою лепту внести. Полпред нам поручил организовать зимние каникулы для детей из таких семей в возрасте от 7 до 14 лет. Таковых немногим менее 100.

Мы разработали программу, по которой в середине января эти детишки съезжаются в Санкт-Петербург и проводят там 2 дня: экскурсия по городу, Эрмитаж, приём у губернатора Петербурга, на следующий день приём в полпредстве. Мы вручим подарки детишкам. Но не подарки ради подарков: мы отработаем с каждой семьёй и вручим каждому ребёнку именно то, что ему нужно. Кому-то — обучающие программы, кому-то — компьютеры, кому-то — лечение в специальной больнице. То есть вот прямо предметно отработаем, вручим подарки, и ребята на поезде уедут в Великий Устюг — на родину Деда Мороза, где проведут 2-3 дня. Это Вологодская область, губернатор пошёл нам навстречу и дал возможность разместить там детей со значительной скидкой, хотя там в это время будет всё занято: всё-таки это очень раскрученное место.

Это вот такое первое направление, если оно будет успешным и удачным, понравится детям и родителям, то летний отдых этих же детей, но уже в более расширенном составе, мы планируем провести в Калининградской области — в лагерях на Балтийском побережье.

- А вы будете привлекать местный бизнес в свои ряды?

- Смотрите, у нас уникальная ситуация — мы не просим ни у кого помощи. Мы живём на взносы наших учредителей, это субъекты и крупный бизнес. Когда мы говорим о таком «Плане Маршалла», мы не говорим губернатору: «Дайте нам денег». У нас есть возможности [сделать эту работу], и материальные в том числе. Эти задачи — помогать субъектам — прописаны в нашем уставе.

Если у местного бизнеса будет интерес к таким социальным проектам, которые я назвал, мы будем только рады.

Мы не являемся коммерческой организацией, у нас в уставе нет пункта, что мы зарабатываем доход, как коммерческая организация. У нас задача такая: мы зарабатываем деньги, мы участвуем в коммерции, сопровождаем большие проекты, но заработок от этих проектов мы направляем не себе в карман и не учредителям, а на социальные проекты на территории субъектов.

Беседовал Олег ТОМИЛИН