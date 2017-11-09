Новый городской телеканал представили в Пскове

18:24, 09 ноября 2017, ПАИ

Презентация нового городского телеканала «Первый псковский» состоялась сегодня, 9 ноября. Директор телеканала Максим Федоров провел экскурсию по телестудии канала, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Отметим, что на открытии присутствовали спикер регионального парламента Александр Котов и глава Пскова Иван Цецерский.

«Это важное событие для жителей нашего региона, у них появляется возможность увидеть свой, региональный канал. Предполагаю, что на нем много времени будет уделяться местным новостям. Нашим землякам интересно, что происходит вокруг них, чем живет регион, какие проблемы существуют. Очень важны разные точки зрения. Это позволит зрителям канала самим дойти до истины», - подчеркнул Александр Котов.

Иван Церерский с ностальгией вспомнил времени работы в Пскове телекомпании «Телеком»: «Мы помним, как псковичи ждали выхода программ. Мы готовы помогать фанатам своего дела. Жители действительно хотят получать как можно больше местного контента: и информационные, и обучающие, и развлекательные программы. Людей интересует не только повестка дня власти, как думают многие политики, нет. Их интересует все».

Канал вещает в основных кабельных сетях Пскова и области в формате 24/7. Предполагается, что доля местного контента будет постепенно расти.

При телеканале открылась также детская телешкола «Телешко».