В Пскове пройдет круглый стол по работе с детьми с ограниченными возможностями

19:28, 09 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в «Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих» (ул. Набат. д. 5) состоится круглый стол «Интеграция детей с ограничениями жизнедеятельности в социокультурное пространство региона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Участниками встречи станут представители организаций и учреждений города: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, Псковский государственный университет (ПсковГУ), ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III –IV вида №7, ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №6, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №49 «Тополёк», Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов», Псковская областная организация «Всероссийского общества слепых» (ВОС), библиотека «Родник» им. С. Золотцева МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.

Начало мероприятия: 11.00

Контактный телефон: 72-89-49