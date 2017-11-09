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Политика

Претендентов на должность сити-менеджера конкурсная комиссия просит обратить внимание на важное условие конкурса

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города информирует претендентов на должность сити-менеджера о том, что 13 ноября – последний день, когда они должны предоставить губернатору области сведения о доходах и расходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 01.10.2017 (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460) на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей) в порядке, установленном частью 9 ст.17 закона Псковской области от 30.07.2007 №700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области» в редакции от 10.10.2017.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, письменную информацию об этом претенденты должны будут представить в конкурсную комиссию наряду с другими документами.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16.00 до 18.00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

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