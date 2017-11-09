Центр ГИМС приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами

22:14, 09 ноября 2017, ПАИ

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами до ледостава. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, аттестация проводится во 2-ю и 4-ю среду ежемесячно с 10:00 до 18:00 по адресам:

- г. Псков, Завеличенская набережная, д. 1а, телефон для справок 8(8112)56-90-73;

- г. Великие Луки, остров Дятлинка, телефон для справок 8(81153)3-63-18.

Наряду с этим информируем, что в соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2014 № 262 «Об утверждении Правил аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России» результаты проверок теоретических знаний заявителя по заявленным типу маломерного судна и району плавания действительны в течение шести месяцев, за исключением случаев невозможности заявителя явиться для возобновления аттестации в силу уважительных причин (болезнь, командировка).

Таким образом, проведение проверки навыков практического управления маломерным судном возможно после схода ледового покрытия с апреля 2018 года.