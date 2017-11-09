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Общество

Центр ГИМС приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами до ледостава. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, аттестация проводится во 2-ю и 4-ю среду ежемесячно с 10:00 до 18:00 по адресам:

- г. Псков, Завеличенская набережная, д. 1а, телефон для справок 8(8112)56-90-73;

- г. Великие Луки, остров Дятлинка, телефон для справок 8(81153)3-63-18.

Наряду с этим информируем, что в соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2014 № 262 «Об утверждении Правил аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России» результаты проверок теоретических знаний заявителя по заявленным типу маломерного судна и району плавания действительны в течение шести месяцев, за исключением случаев невозможности заявителя явиться для возобновления аттестации в силу уважительных причин (болезнь, командировка).

Таким образом, проведение проверки навыков практического управления маломерным судном возможно после схода ледового покрытия с апреля 2018 года.

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