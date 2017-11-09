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Общество

Гости Дарвиновского музея сделали подарки для птиц

4 ноября в учреждениях культуры разных уголков страны прошли акции в рамках Всероссийской «Ночи искусств». По аналогии с уже достаточно популярной «Ночью музеев», это вечер, в который посещение галереи, театра или музея не будет строгим официальным мероприятием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника «Полистовский». Коллективы готовят особенные номера, экспозиции, достают из запасников удивительные вещи «с историей», приглашают необычных гостей.

Полистовский заповедник привнёс мотив заботы об окружающей среде в яркое празднование «Ночи искусств» в московском Дарвиновском музее. «Мастерская» заповедника удачно разместилась в окружении фоторабот финалистов конкурса «Путешествуя — помогай», организованного Международным Центром Ответственного Туризма.

Одна из фотографий рассказывала о работе государственного инспектора Полистовского заповедника — наблюдениях за обитателями заповедного леса с помощью фотоловушки.

Для гостей музея заповедник приготовил несложный, но увлекательный и очень важный творческий мастер-класс: изготовление картонных кормушек, которые помогут мелким зимующим птицам пережить трудное время. Маленькие участники придумывали необычные формы кормушек и украшали их съедобным узорным слоем из круп, семян и орехов. Большую часть готовых работ ребята забрали с собой, остальные кормушки отправились в подмосковный лес, к радости его обитателей. 

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