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Общество

22 тонны яблок вернулись в Белоруссию с границы с Псковской областью

В Псковской области запретили ввоз 22 тонн белорусских яблок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, работники ведомства задержали груз с фруктами в пункте пропуска в деревне Лобок Невельского района.

Оказалось, что груз не был упакован и промаркирован, что категорически запрещено требованиями Евразийского экономического союза.

Ведомство приняло решение исходя из соблюдения этих требований. Все 22 тонны фруктов отправили назад, в Беларусь.

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