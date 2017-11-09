22 тонны яблок вернулись в Белоруссию с границы с Псковской областью

21:28, 09 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области запретили ввоз 22 тонн белорусских яблок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, работники ведомства задержали груз с фруктами в пункте пропуска в деревне Лобок Невельского района.

Оказалось, что груз не был упакован и промаркирован, что категорически запрещено требованиями Евразийского экономического союза.

Ведомство приняло решение исходя из соблюдения этих требований. Все 22 тонны фруктов отправили назад, в Беларусь.