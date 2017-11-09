ФАС предложила отменить регулирование тарифов в плацкарте

21:50, 09 ноября 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба предлагает с 1 июня 2018 г. отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования и перейти на субсидирование маршрутов. Об этом пишет Интерфакс.

«С 1 июня тарифы в данном сегменте предлагается дерегулировать, при этом РЖД не должны своими решениями повышать тарифы с темпами выше инфляции», - сообщила начальник управления регулирования транспорта ФАС Адиля Веселяева.

«В тарифах ФПК - перекосы. Провозные емкости не загружены большую часть года. Ценообразование загадочное: много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе. С 2010 г. средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе - в 1,26 раза. При этом, если непроданные места в купе - это убыток или недополученные доходы «Федеральной пассажирской компании», то от непроданных плацкартных мест она увеличивает расчетный экономически обоснованный уровень тарифа. То есть за непроданные места платит бюджет, поэтому компании все равно, какая цена плацкартного билета и сколько мест не продано», - сообщила Веселяева.

Кроме того, в ФАС не понимают принципов наценок за фирменность составов (с учетом, например, наличия биотуалетов и кондиционеров), в том числе в плацкарте, и рассчитывают на отмену этой градации, сказала Веселяева.

На прошлой неделе «Российские железные дороги» сообщили, что продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования «дочки» монополии - АО «Федеральная пассажирская компания» - отправлением с 1 января 2018 г. приостановлена с 3 ноября «в связи с отсутствием решений регулятора по тарифам на следующий год». В конце октября Федеральная антимонопольная служба предложила понизить на 10% железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах.