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Общество

Сотрудниками ДПС ГИБДД в Пскове задержан нетрезвый гражданин, подозреваемый в угоне

В Пскове ночью  8 ноября  у дома  по улице Ипподромной во время несения службы на патрульной автомашине инспекторами отдельной роты  ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову был остановлен автомобиль «Ивеко», который  двигался без включенного ближнего света фар.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после остановки водитель выскочил из кабины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Документов, удостоверяющих личность, он не предъявил. Отсутствовали и документы на транспортное средство.

При проверке по оперативному учету выяснилось, что этот  гражданин, 1981 года рождения, ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. А  весной 2016 года привлекался к уголовной ответственности по ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. В результате проведенного освидетельствования у водителя было установлено алкогольное опьянение. Кроме того, оказалось, что данная автомашина является собственностью одной из фирм. На место  происшествия прибыл ее представитель, который пояснил, что  задержанный  является разнорабочим фирмы. Имея доступ к данному транспортному средству, он совершил  его угон.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.  В отношении данного лица возбуждено уголовное дело и составлены административные материалы.

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