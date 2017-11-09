В Пскове состоялась торжественная встреча руководства областного МВД с ветеранами органов внутренних дел

21:57, 09 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 ноября, состоялась торжественная встреча руководства УМВД России по Псковской области с ветеранами полиции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и столетия создания советской милиции начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин встретился с группой представителей старшего поколения псковских стражей порядка.

Началось мероприятие с возложения цветов к памятному знаку сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Затем в Управлении прошло торжественное собрание. Многие ветераны были поощрены Почетными грамотами, ведомственными наградами. Среди приглашенных почетных гостей был и бывший начальник УМВД России по Псковской области Борис Говорун.

Выступая перед собравшимися, Юрий Инстранкин тепло поздравил присутствующих с предстоящим праздником, пожелал всем успехов в службе, благополучия в семьях. Юрий Николаевич призвал молодых полицейских равняться в своей работе на старших товарищей. Они являются образцом высокого профессионализма и честного исполнения служебного долга.

Ветераны многое делают для подготовки и обучения молодой смены, щедро делятся своим богатым опытом. Именно такая преемственность поколений позволяет добиваться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.