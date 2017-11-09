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Общество

В Пскове состоялась торжественная встреча руководства областного МВД с ветеранами органов внутренних дел

Сегодня, 9 ноября, состоялась торжественная встреча руководства УМВД России по Псковской области с ветеранами полиции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и столетия создания советской милиции  начальник УМВД России по Псковской области  генерал-майор полиции   Юрий Инстранкин  встретился с группой представителей старшего поколения  псковских стражей порядка.

Началось мероприятие с возложения цветов к памятному знаку сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.  Затем в Управлении  прошло торжественное  собрание. Многие ветераны  были поощрены Почетными грамотами, ведомственными наградами. Среди приглашенных почетных гостей был и бывший начальник УМВД России по Псковской области  Борис Говорун.

Выступая перед собравшимися,  Юрий Инстранкин  тепло поздравил  присутствующих с  предстоящим праздником, пожелал  всем  успехов в службе, благополучия в семьях. Юрий Николаевич призвал  молодых   полицейских  равняться в своей работе на  старших товарищей. Они являются образцом  высокого профессионализма и честного исполнения служебного долга.

Ветераны  многое делают  для подготовки и обучения  молодой смены, щедро делятся своим богатым опытом. Именно такая преемственность поколений  позволяет добиваться высоких результатов в оперативно-служебной  деятельности органов внутренних дел.

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