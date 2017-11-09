С середины 2018 года в России планируют отменить сберкнижки

23:00, 09 ноября 2017, ПАИ

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе из обращения сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Об этом сообщают РИА Новости.

Если документ будет принят, то сберкнижки могут исчезнуть уже со второй половины 2018 года. Закрывать уже выданные сберкнижки не придется. Обращение выданных до 1 июня 2018 года сберкнижек и сертификатов будет осуществляться в пределах сроков, в порядке и на условиях, на которых они выданы.

Кроме того, документ содержит новые нормы о сберегательных и депозитных сертификатах. Держателями именных сберегательных сертификатов смогут стать только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а депозитных сертификатов - юридические. Профильный комитет Госдумы рекомендовал в отдельной статье прописать особенности учета и обращения новых ценных бумаг.