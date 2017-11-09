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Общество

ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ

Подготовительное отделение ПсковГУ приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Специальная программа предполагает занятия с двумя-тремя слушателями (9-11 классы) с учетом уровня их знаний и в удобной для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета.

Срок обучения для второго потока: с 27 ноября 2017 года по 27 ноября 2018 года.  

Запись производится по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 4-а, в учебном корпусе №3, каб. 3.

Справки по тел.: (8112) 79-78-82, 8-921-110-54-53.

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