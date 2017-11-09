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Общество

В Островском районе дорожные полицейские провели беседу с лицами, состоящими на учете в УФСИН

О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения поговорили в Островском районе на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят на улично – дорожной сети различные акции, мероприятия, целью которых является призыв водителей отказаться от употребления алкогольных напитков, ведь основной фактор, вызвавший ухудшение обстановки с аварийностью – это увеличение числа дорожно – транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Несмотря на то, что ужесточились наказания за езду в нетрезвом виде, любители «погонять с ветерком» после выпитых горячительных напитков встречаются часто.

Сотрудники Госавтоинспекции Островского района рассмотрели данный вопрос на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в рамках которой провели профилактические беседы с лицами, состоящими на учёте в УФСИН по Островскому району, осужденных к наказанию в виде запрета управления транспортными средствам и лицами, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков.

Сотрудники ГИБДД ещё раз напомнили всем присутствующим, что именно водители являются участниками дорожного движения и на них ложится большая ответственность за управление источником повышенной опасности.

Информация распространена Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области.

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