В Островском районе дорожные полицейские провели беседу с лицами, состоящими на учете в УФСИН

22:01, 09 ноября 2017, ПАИ

О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения поговорили в Островском районе на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят на улично – дорожной сети различные акции, мероприятия, целью которых является призыв водителей отказаться от употребления алкогольных напитков, ведь основной фактор, вызвавший ухудшение обстановки с аварийностью – это увеличение числа дорожно – транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Несмотря на то, что ужесточились наказания за езду в нетрезвом виде, любители «погонять с ветерком» после выпитых горячительных напитков встречаются часто.

Сотрудники Госавтоинспекции Островского района рассмотрели данный вопрос на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в рамках которой провели профилактические беседы с лицами, состоящими на учёте в УФСИН по Островскому району, осужденных к наказанию в виде запрета управления транспортными средствам и лицами, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков.

Сотрудники ГИБДД ещё раз напомнили всем присутствующим, что именно водители являются участниками дорожного движения и на них ложится большая ответственность за управление источником повышенной опасности.

Информация распространена Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области.