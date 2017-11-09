Минобрнауки предлагает создать в РФ реестр недобросовестных родителей

22:39, 09 ноября 2017, ПАИ

Минобрнауки предлагает создать в России реестр, куда будут заноситься данные о недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах и попечителях. Как пишет ТАСС, соответствующий проект федерального закона опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и Семейный кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно Семейному кодексу РФ, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) граждане и бывшие усыновители не могут усыновить ребенка или быть назначены опекунами. Однако «в рамках анализа практики правоприменения выявлены случаи передачи детей под опеку (попечительство) на усыновление вышеуказанным лицам» из-за отсутствия порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах между компетентными органами, говорится в записке.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», - говорится в пояснении.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить банк информации о детях, оставшихся без попечения родителей, сведениями об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот, а также о мерах оказанной им социальной поддержки.