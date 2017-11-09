В Великолукском районе захоронили останки советских солдат

22:28, 09 ноября 2017, ПАИ

Руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин перед перезахоронением останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, совершил заупокойную литию на воинском мемориале в деревне Платоново близ станции Чернозем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великолукского района.

На траурном митинге, посвящённом погребению останков 54 советских воинов, выступили заместитель Главы Администрации Великолукского района Юрий Геннадьевич Муравьёв, заместитель начальника отдела военного комиссара Псковской области по г. Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Евгений Коновалов, председатель Совета ветеранов Великолукского района Станислав Лукашов, член поискового отряда «Высота» Сергей Богатов. Дань почести и благодарности отдали павшим учащиеся школ Великолукского района.

По окончании заупокойного богослужения поднятые поисковиками останки красноармейцев были преданы земле с воинскими почестями, под музыку гимна России и залпы оружейного салюта. Все присутствующие на митинге отдали последнюю дань памяти погибшим, возложив на братскую могилу венки и цветы.

Напомним, что на воинском мемориале в деревне Платоново близ станции Чернозем покоятся останки более 2600 воинов. На сегодняшний день это самое большое братское захоронение в Великолукском районе.

Станция Чернозем, где в декабре 1942 года шли ожесточенные бои, пропитана кровью сотен тысяч советских солдат. Более четырех суток потребовалось воинам 46-й гвардейской дивизии, чтобы продвинуться вперед на 15 км и прорвать оборону на участке Великие Луки — станция Чернозем. В ходе наступления ударные группировки наших войск нанесли фашистам большой урон.