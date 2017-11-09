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Общество

МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников

Результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой на Олимпиаде в Сочи аннулированы, спортсмены пожизненно отстранены от Олимпийских игр, свидетельствует решение Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишут «Известия».

Таким образом, РФ лишается еще двух серебряных медалей Олимпиады в Сочи, завоеванных Вылегжаниным. В связи с решением МОК Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) начала подготовку документов для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как заявил в связи с этим решением МОК член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, решение комиссии было предсказуемым.

«Решение предвзятое, и никто не пытался вникнуть в доводы и аргументы лыжников и Федерации лыжных гонок России. Вердикт был принят на основании давления со стороны международных спортивных чиновников, на волне антироссийской истерии», — сказал Свищев.

Ситуацию с допинговым скандалом вокруг российских спортсменов прокомментировал также президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что заявления о наличии на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов царапин вызывают недоумение. Президент призвал защищать права россиян в общегражданских судах, а также навести порядок в мировой антидопинговой системе. Путин также категорически отверг наличие в России допинговой системы на государственном уровне.

Напомним, 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии WADA были отстранены от соревнований участники ОИ-2014 в Сочи Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

1 ноября 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать сочинские результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, лишив их медалей.

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