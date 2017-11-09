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Общество

В Невеле прошел профилактический рейд

9 ноября 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам в Невеле, проведён профилактический рейд в жилом секторе по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён подворовой обход 10 домовладений, под роспись проинструктировано 10 человек, распространено 15 листовок, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов.

Гражданам также напомнили об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период.

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