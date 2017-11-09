Всемирный день науки и развития отмечается 10 ноября

10:57, 10 ноября 2017, ПАИ

Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development) или проще — Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно 10 ноября. Его цель повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки и напомнить международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации. Об этом пишет портал calend.ru.

Также среди целей Дня — возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие, намерение подчеркнуть ответственное использование науки на благо общества; повышение уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация разрыва между наукой и обществом.

Основные праздничные мероприятия включают проведение дней открытых дверей, с тем, чтобы осветить важную роль науки в достижении мира и развития; проведение круглых столов и семинаров с целью подчеркнуть влияние науки и технологии на повседневную жизнь; распространение плакатов, рассказывающих о Всемирном дне науки, среди учебных заведений, в университетских городках и местных общественных организациях; организация посещения музеев и тематических выставок; посещение общеобразовательных школ и профессионально-технических учреждений для проведения лекций о науке и ее роли в обществе.