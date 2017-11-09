Татьяну Михайлову продолжает искать псковский уголовный розыск

22:39, 10 ноября 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает уроженку областного центра Татьяну Михайлову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь, по месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черные куртку и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.