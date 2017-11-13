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Общество

Дело — труба!

В России две главные беды и множество второстепенных, напрямую или косвенно связанных с основными. Одна из таких бед — водосточные трубы и их неправильная организация.

Почему у нас на дорогах и тротуарах постоянные лужи? Да потому что вся вода с крыш стекает на тротуар, а не в городскую канализацию. Про внешний вид и ухищрения в виде подгонки колера труб под цвет фасадов говорить и вовсе не приходится.

  • Пожалуй, эти трубы помнят ещё СССР. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • Побитая временем железяка. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • Этой тоже досталось. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • Простенько и безвкусно. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • Работа на контрасте. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • На Советской тоже решили не подгонять цвет труб к цвету фасада
    Фото: Максим Пушкин
  • А зачем? И так сойдёт.
    Фото: Максим Пушкин

Если водосточные трубы спроектированы правильно, то не испортят облик дома и города. В Пскове, однако, не принято заботиться о цвете и фактуре труб, об их функциональности, к сожалению, тоже. Обычно водостоки свисают с городских крыш грустным металлическим хоботом, обрываясь примерно в полуметре от земли. В результате, помимо бесконечно мокрых тротуаров, мы имеем круглогодично разрушающиеся дороги, замшелые грязные стены, а зимой ещё и опасную наледь.

  • Рижский проспект. В дождь здесь практически фонтан. Только наоборот.
    Фото: Максим Пушкин
  • Из-за неправильной организации водостока фундамент и тротуар разрушаются и обрастают мхом
    Фото: Максим Пушкин
  • Вода сливается прямо под ноги горожан на Рижском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Тротуары разрушаются из-за постоянных потоков воды
    Фото: Максим Пушкин
  • Водосток организован неправильно даже у здания администрации области
    Фото: Максим Пушкин
  • В новых домах на улице Некрасова тоже не позаботились о грамотной организации водостоков
    Фото: Максим Пушкин
  • Вода сливается под фундамент дома на улице Советской
    Фото: Максим Пушкин
  • На улице Ленина такая же ситуация. Из-за сырости фундамент и тротуар поросли мхом
    Фото: Максим Пушкин

Всего этого могло бы и не быть, если бы по нормам проектирования водосточные трубы прятали в тротуары, как это давно делают в европейских странах по соседству. Было бы аккуратнее и чище. Всё уже придумано до нас. А пока так. Максимум на что хватило фантазии — уложить плитку с округлой выемкой прямо под трубой, как будто это от чего-то спасает или что-то украшает.

  • У жилого дома на улице Ленина
    Фото: Максим Пушкин
  • Магазин на улице Советской
    Фото: Максим Пушкин
  • Здание банка на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Жилой дом на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • "Оригинальное" решение на Октябрьском проспекте: труба отдельно, выемка отдельно
    Фото: Максим Пушкин
  • Здание театра на улице Пушкина
    Фото: Максим Пушкин
  • Здание администрации области на улице Некрасова
    Фото: Максим Пушкин
  • Жилой дом на улице Некрасова
    Фото: Максим Пушкин
  • Жилой дом на улице Ленина
    Фото: Максим Пушкин

Водосточные трубы Пскова являют собой жалкое зрелище и едва справляются со своей функцией. То есть формально, конечно, справляются — отводят воду с крыш, транспортируя её прямиком под ноги псковичей и под колеса автомобилей. В итоге на улицах потоп и неприятный душ для беспечных пешеходов, на стенах — мох, фундаменты трескаются, тротуары сыпятся.

Но есть и правильные экземпляры, где труба под землю хоть и не уходит, но зато упирается в небольшую решётку городской канализации. Правда, встретить их удалось только на улице Гоголя у одного из элитных жилых комплексов.

На эстетичность всей водосточной системы влияет вид соединения её деталей. Одним из наиболее важных является соединение желоба со сливом. Оно может быть выполнено в виде обычной воронки. В Пскове в приоритете именно этот нехитрый вариант.

Дом Батова. Рижский проспект, 2

В центре города удалось найти только один необычный пример — на фасаде реконструированного здания Псковского театра драмы. Но и здесь начали за здравие:

А закончили за упокой, оставив трубу болтаться над тротуаром. Реконструкция театра прошла совсем недавно. Можно было бы и задуматься над тем, чтобы скрыть водосток в городской канализации.

Здесь же, на улице Пушкина, отыскались правильные закрытые решётками желоба. Именно такие должны использоваться на пешеходных улицах и тротуарах.

Впрочем, и тут порядка нет, потому что стоки засорены сухой листвой, и используются не для отвода воды, а для отвода глаз.

Псковские тротуары пересечены узенькими открытыми желобками, которые непонятно для чего сделаны. Такие «каналы» могут располагаться только в местах, где нет потока людей.

  • Воду от дома отвели, а там хоть трава не расти. Рижский проспект.
    Фото: Максим Пушкин
  • Здесь вместо жёлоба целый каскадный водопад. Рижский проспект
    Фото: Максим Пушкин
  • Всё тот же бесполезный узкий жёлоб у ЦУМа
    Фото: Максим Пушкин
  • Улица Некрасова. Сразу два бесполезных жёлоба. В дождь здесь бывает настоящий потоп.
    Фото: Максим Пушкин
  • Золотая набережная. Проектировалась не так давно, но и здесь мы почему-то видим узкий жёлоб. Что мешало сделать его шире?
    Фото: Максим Пушкин
  • Водосток есть, жёлоб есть и результат безалаберности в виде мха тоже присутствует
    Фото: Максим Пушкин
  • Золотая набережная
    Фото: Максим Пушкин
  • Канал для орошения газона на улице Гоголя
    Фото: Максим Пушкин

На городских улицах желоба обязательно должны быть с решётками или более широкие, как это сделано в Москве на улице Кузнецкий Мост.

Среди ближайших к Пскову ганзейских городов Европы в пример можно привести Ригу. Здесь к вопросу организации сбора воды на крышах и доставке её на землю подошли с особой педантичностью. Водосточные трубы в городе уходят сразу в ливневую канализацию, чтобы вода не лилась на тротуары. А чтобы канализация не забивалась листьями осенью и льдом весной, в трубах делают небольшие люки. К тому же, водостоки здесь не только убирают в специальные выемки на фасадах, но и красят их тон в тон с цветом дома и фундамента. Решётка, под которой спрятаны некоторые водостоки, спасает их от вандалов и вездесущих расклейщиков объявлений. 

  • Водосточные трубы в Риге
    Фото: ПАИ
  • Водосточные трубы в Риге
    Фото: ПАИ
  • Водосточные трубы в Риге
    Фото: ПАИ
  • Водосточные трубы в Риге
    Фото: ПАИ

Таллин и Тарту подобной организацией похвастать не могут, зато здесь водостоки украшены забавными драконами. Арт-объект из ничего, а туристам нравится.

Тарту

Таллин

В ганзейской Клайпеде водосточной трубе тоже решили придать вид дракона. В ливень из его пасти льются потоки воды. И красиво, и полезно, и в «Инстаграме» миллион фотографий, а, соответственно, бесплатная реклама города.

Клайпеда

Руководство Пскова должно осознать, что водосточные трубы используются, чтобы делать улицы чище. Пока всё происходит ровно наоборот. И если из-за технических и финансовых вопросов водостоки в Пскове увести под землю не получается, то следует хотя бы попытаться грамотно доставить дождевую воду до канализации. Если и на это ганзейский Псков не способен, то к приезду иностранных гостей можно просто заменить часть особенно неприглядных экземпляров. Общую ситуацию это не спасёт, но на какое-то время в городе станет опрятнее.

Ольга Машкарина
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