Прокуратура: Ремонт улицы Конной в Пскове не обеспечил соответствие дорожного полотна нормативам

12:14, 10 ноября 2017, ПАИ

Проведённый на улице Конной в Пскове ямочный ремонт не позволил обеспечить соответствие дорожного полотна нормативным требованиям. Об этом сказано в ответе прокуратуры на запрос депутата Государственной Думы РФ Александра Васильева, сообщили Псковскому агентству информации в общественном движении «Убитые дороги».

В заключении прокуратуры также отмечается, что ямочный ремонт покрытия на улице Конной, который проводился в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года, обошелся бюджету города в 393 тыс. 408,6 рублей - именно такая сумма получается согласно подписанным актам КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 10.2 контракта на содержание, по улицы Конной выполнялся ямочный ремонт щебнем методом обратной пропитки, струйно-инъекционным методом, восстановлением профиля и ровности проезжей части с добавление щебня. В прокуратуре ответили, что согласно представленным актам обследования, работы выполнены качественно, в установленные сроки, объемы и виды выполненных работ, представленные к обследованию, соответствуют фактическим.

Прокурорская же проверка показала, что дорожное полотно по-прежнему не отвечает нормам. Кроме того, в ходе совместной проверки с ГИБДД были установлены повреждения дорожного покрытия улицы Конной, превышающие предельно допустимые по ГОСТ Р 50597-93. Управлению городского хозяйства было выдано предписание сроком исполнения до 3 ноября.

Прокуратура Пскова в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову по факту нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улицы Конной направила материалы проверки для привлечения виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения возбуждено дело об административном правонарушении.

«Сейчас на улице Конной проведен аварийный ямочный ремонт, который наверняка долго не продержится. Кстати, улица Конная состоит в перечне дорог для ремонта в 2018 году, который был передан активистами «Убитых дорог» в Управление городского хозяйства», - отметили в общественном движении.