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Общество

За нелёгкий и достойный труд поблагодарил псковских полицейских Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления МВД России по Псковской области с профессиональным праздником и столетием со дня образования ведомства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что в этом году сотрудники органов внутренних дел РФ вместе со всей страной отмечают большой юбилей – 100 лет назад с организации отрядов рабоче-крестьянской милиции было положено начало создания современной российской полиции. 

«Прошедший век был полон героических и трагических событий: годы военного лихолетья, смена государственных устоев, периоды экономических потрясений, но всегда на страже правопорядка и защите граждан от преступных посягательств стояли сотрудники органов внутренних дел, - подчеркнул спикер. - Безусловно, сегодняшняя значимая дата – это повод с благодарностью вспомнить всех, кто заложил лучшие традиции отечественных стражей правопорядка, кто своим безупречным трудом, любовью к родине и верностью долгу заслужил репутацию непримиримых и честных борцов с преступностью. Это повод почтить память тех, кто отдал свои жизни при исполнении служебных обязанностей». 

Александр Котов добавил, что нынешние сотрудники органов внутренних дел вслед за своими предшественниками взяли на себя ответственность за безопасность и спокойствие граждан, за закон и порядок в обществе. Он поблагодарил их за этот нелёгкий и достойный труд. Ветеранам псковской милиции и полицейским региона спикер пожелал семейного благополучия, здоровья и крепости духа, удачи и успехов в делах.

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