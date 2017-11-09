Пассажирка упала в псковском автобусе и получила травмы

10:49, 10 ноября 2017, ПАИ

9 ноября в 17:50 в Пскове у дома № 62/1 по улице Коммунальной при движении рейсового автобуса «Мерседес Бенц» произошло падение 50-летней пассажирки в салоне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, результате падения женщина получила незначительные травмы.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения.