1
08:55
В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
20:14
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
10:27
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
09:19
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:01
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
13:10
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Пассажирка упала в псковском автобусе и получила травмы

9 ноября в 17:50 в Пскове у дома № 62/1 по улице Коммунальной при движении рейсового автобуса «Мерседес Бенц» произошло падение 50-летней пассажирки в салоне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, результате падения женщина получила незначительные травмы.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
09 ноября 2017
В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
08 ноября 2017
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
06 ноября 2017
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
06 ноября 2017
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля 5
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов 7
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
05 ноября 2017
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили 4
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
05 ноября 2017
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО) 8
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
05 ноября 2017
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО) 22

Идет загрузка...