Перспективы взаимодействия обсудили псковский облизбирком и «Наблюдатели Петербурга»

10:47, 10 ноября 2017, ПАИ

В Избирательной комиссии Псковской области состоялась рабочая встреча председателя регионального избиркома Николая Цветкова и представителя Совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга и Северо-Западного региона» Дмитрия Наумова. Комментируя итоги встречи, Николай Цветков отметил, что она прошла в рамках реализации концепции избиркома о сотрудничестве и взаимодействию со всеми субъектами, осуществляющими гражданский контроль за избирательными процедурами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избирательной комиссии области.

«Наш диалог прошел в конструктивной обстановке. Мы обсудили результаты деятельности общественных наблюдателей на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года в отдельных районах, договорились, что совместно с председателями территориальных избирательных комиссий еще раз разберем основные моменты, представленного общественной организацией документа в адрес Избирательной комиссии Псковской области и наметили пути совершенствования нашего взаимодействия по организации общественного наблюдения краткосрочной перспективы на досрочных выборов главы Гдовского района и долгосрочной перспективе - на единый день голосования будущего года», - рассказал глава облизбиркома.

Николай Цветков и Дмитрий Наумов также обсудили возможные изменения в избирательное законодательство Псковской области в части расширения перечня субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов на территории региона.

Напомним, что ранее Избирательная комиссия Псковской области выразила признательность общественной организации «Наблюдатели Петербурга» за обеспечение на прошедших выборах объективного гражданского контроля, и пригласила представителей организации в рамках подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний в Псковской области принять участие в мероприятиях по повышению правовой культуры и обучению организаторов выборов на свойственных организации основах альтруизма, а также принять участие в процессе совершенствования избирательного законодательства в Псковской области.

В свою очередь, «Наблюдатели Петербурга» поблагодарили региональный избирком и подтвердили готовность принять участие в мероприятиях по проведению обучения организаторов выборов.

По мнению Николая Цветкова, общественное наблюдение на выборах необходимо усилить, так как чем больше людей будут вовлечены в процесс обучения, будут разделять гражданскую ответственность за проведение процедуры голосования , в том числе через институт наблюдателей, тем выше степень доверия к выборам и их результатам.