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Политика

Игорь Сиротин назначен руководителем исполкома псковского отделения «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил Игоря Сиротина в должности руководителя исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии. Решение было принято на заседании 9 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В работе регионального исполкома ничего кардинально меняться не будет. Сейчас сосредоточим своё внимание на предстоящих выборах Президента РФ, а потом будем готовиться к выборам губернатора Псковской области», - сказал Игорь Сиротин.

Напомним, с марта 2007 года Игорь Сиротин являлся депутатом Псковской городской Думы. В апреле 2015-го он был назначен заместителем главы Пскова, в феврале 2017 года – временно исполняющим обязанности руководителя РИК Псковского регионального отделения «Единой России».

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