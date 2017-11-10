Условный пожар потушили огнеборцы в пищеблоке новоржевского интерната

11:48, 10 ноября 2017, ПАИ

9 ноября в Новоржевском интернате для престарелых и инвалидов прошло пожарно-тактическое учение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, тактический замысел предполагал, что в результате неисправности электропечи произошло возгорание в помещении пищеблока. Попытка потушить пламя имеющимися огнетушителями не принесла результата. Сильному задымлению подверглось правое крыло первого этажа, где расположены два эвакуационных выхода.

Руководитель объекта сообщил о пожаре по телефону «01», персонал приступил к эвакуации людей из здания. Два из трех выходов условно оказались заблокированы дымом, возникла угроза паники и, как следствие, увеличение числа пострадавших.

Дежурный радиотелефонист ПСЧ-18, получив сообщение о пожаре, направил по вызову №1-БИС караул части в составе двух отделений на автоцистернах, вызвал бригаду Скорой помощи, наряд ГИБДД, аварийную бригаду РЭС-2. Через две минуты к месту условного пожара прибыли подразделения огнеборцев.

К этому моменту условный пожар развился на площади 30 кв. м., произошло задымление правого крыла первого этажа, создалась угроза задымления второго и третьего этажей. Руководитель тушения пожара дал указание установить лестницу-штурмовку к окну первого этажа для спасения пострадавших, подать ствол «Б» на тушение горящей комнаты и защиту соседних помещений, установить автоцистерну на пожарный водоём, проложить магистральную линию, разветвление, подать второй ствол «Б» на защиту соседних помещений и дополнительной подачи воды.

В результате условное загорание было ликвидировано, а люди эвакуированы из здания. По итогам учения сделан вывод: учебные цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.