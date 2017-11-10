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Общество

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Пскове, Опочке и Печорском районе

В Пскове, Опочке и Печорском районе дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 9 ноября ночью в Пскове у дома по улице Петровской полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился нетрезвый 27-летний горожанин.

В тот же день в Опочке по улице Калинина на скутере ехал 26-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 4 ноября ночью в Печорском районе по трассе Печоры - Вышгородок на «Джили» передвигался 34-летний гражданин, который тоже был в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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