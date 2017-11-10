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Общество

47 случаев повреждения кабельных линий произошло в Псковской области с начала года

С начала 2017 года в Псковской области произошли 47 случаев повреждения кабельных линий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В частности, 9 ноября, вечером, специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» восстановили подачу электроэнергии псковичам, проживающим в районе Завокзалья, Крестов и частично Любятово. Инцидент произошел из-за обрыва гусеничным экскаватором сторонней организации сразу четырех кабельных линий 6 кВ, которая производила несогласованные с энергокомпанией земляные работы в районе виадука на Октябрьском проспекте.

Шесть бригад из числа оперативного персонала, специалистов по обслуживанию кабельных линий и подстанций «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» выехали к месту аварии. Они вывели этот сложный аварийный участок в ремонт и выполнили оперативные переключения. В 20:16 все потребители были запитаны по резервным схемам.

Затем энергетики приступили к восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Работы велись до двух часов ночи, сегодня они продолжились. По словам главного инженера «Северных электрических сетей» Дмитрия Лупандина, после замены поврежденных участков кабельных линий и проведения соответствующих испытаний потребители будут запитаны по штатной схеме. 

В данном случае земляные работы сторонняя организация опять проводила с нарушениями правил работы в охранных зонах кабельных линий и без уведомления энергетиков. Этот инцидент стал 47 с начала 2017 года.

«Псковэнерго» напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.   

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии»  МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

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