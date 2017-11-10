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Экономика

Чилийский груз ввозился через границу в Псковской области с ошибками в документах

В МАПП Шумилкино Печорского района было приостановлено движение автомобиля, перемещавшего соленые свиные оболочки из Чили. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, более 21 тонны кишечного сырья были произведены на чилийском предприятии и следовали в адрес одной из компаний Рязани.

Движение груза было приостановлено по причине несоответствия номера сертификата, сопровождающего партию товара информации, указанной в ветеринарном документе на ввоз. Инспекторы управления провели проверку наличия общего ветеринарного документа ввоза в системе Трейсис, по результатам которой ввоз товара разрешен.

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