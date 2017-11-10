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Общество

Отключения света запланированы в Великих Луках с 11 по 16 ноября

С 11 по 16 ноября запланированы отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" ПО ЮЭС города Великие Луки для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу с 9:00 до 12:00 без света останутся улицы Пестеля, 23-45, Зяблева, 25-49, Полевая, 12-20, Песочная, 3-18 и переулок Островского, а с 13:00 до 17:00 - улицы Полевая, В. Новикова, 40-67, Торфобрикетная, 45-55, Назимовская, Мусоргского.

В понедельник электричество отключат с  9:00 до 12:00 по улицам Революционной, 13-50, 1-20, Космонавтов, Фурманова 1-9, Объезжей, площади Чапаева, в проезде Большом, тупике Крайнем, а также светофор на перекрестке Революционная – Манежная. С 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах Веселой, Покровской, Новой, Халтурина и в переулке Веселом.

Во вторник с 9:00 до 17:00 отключения пройдут на улице Фурманова, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10г, 10д, в четверг - на Горицкой, 3-24, Пограничной,  1-5, Портовой, 71, Интернациональной и на набережной Рябики, 48-63.

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