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Общество

Акция «Узнай о своих долгах» стартует в Псковской области 15 ноября

С 15 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стартует информационная акция «Узнай о своих долгах» под лозунгом «В новый год – без долгов!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, цель данного мероприятия – привлечение внимания населения региона к проблеме наличия неоплаченных задолженностей.

В рамках акции в период с 15 ноября по 13 декабря судебные приставы Псковской области будут проводить в крупных торговых центрах, гипермаркетах, организациях Пскова и области информационные мероприятия, направленные на привлечение внимания граждан к интернет-сервису службы «Банк данных исполнительных производств». Он  доступен на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области. Любой желающий, на данном сервисе, может получить информацию об имеющихся задолженностях, а также способах их оплаты.

В мобильных офисах в супермаркетах области, все желающие смогут получить информацию о наличии долга, проконсультироваться у специалиста Управления о порядке погашения долгов. Участие в акции – дело добровольное.

Действуя в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны. 

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