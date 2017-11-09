Подозреваемых в четырёх кражах нашли псковские полицейские

12:08, 10 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники полиции установили граждан, подозреваемых в совершении краж в ряде районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Бежаницком районе в период с 4 по 9 ноября из дачного дома в селе Чихачево неизвестный, вытянув дверной пробой, совершил кражу дивана, ковровой дорожки и стиральной машины. Ущерб превысил 23 тысяч рублей. В этой краже подозревается 17-летний местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Дедовичи в период с июня по ноябрь безработный, ранее судимый 19-летний молодой человек, отжав дверь гаража, украл оттуда чугунную печь, автомобильные запчасти. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Похищенное изъято. Проводится расследование.

В Дно в ночь на 7 ноября возле закусочной по улице Карла Маркса 27-летний неработающий, судимый местный житель похитил мобильный телефон у гражданина. Похищенное найдено. Возбуждено уголовное дело.

В Пыталово 22 сентября из подъезда дома по улице Шафранского был похищен велосипед. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении этого преступления, ими оказались 13-летний и 14-летний учащиеся. Похищенный велосипед изъят.