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Общество

Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября

16 ноября в Псков с рабочим визитом в рамках проекта общественной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ приедет депутат Государственной Думы РФ, руководитель Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер» Дмитрий Носов.

Как сообщил Псковскому агентству информации секретарь Высшего совета и руководитель Общероссийского общественного антинаркотического движения «Антидилер» Сергей Травин, в рамках визита Дмитрий Носов проведет встречу с псковской молодежью, а также антинаркотический и антиалкогольный рейд в областном центре.

Напомним, что в феврале этого года Дмитрий Носов уже посещал Псков. В ходе круглого стола на тему «Государственно-общественное партнерство в сфере профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни» он отметил, что в Псковской области наблюдается низкий уровень употребления наркотиков.

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