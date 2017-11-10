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Общество

Новогодняя благотворительная акция стартовала в Псковской области

В Псковской области стартовала 30-я новогодняя благотворительная акция регионального отделения Российского детского фонда для сирот и детей из самых нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и от представителей регионального бизнеса начался с конца октября: около 100 писем с просьбой о поддержке новогодних мероприятий доставлены постоянным участникам акции, а также потенциальным благотворительным партнерам. Кроме того, сотрудники фонда уже договорились о проведении новогодних и рождественских праздников. В частности, запланирована традиционная ёлка для детей с особенностями в развитии из Бельско-Устьенского детского дома и Порховской школы-интерната. 

На настоящий момент помощниками в подготовке детских праздников уже выступили Павел Куплеников (ООО «Проект «+»), Вячеслав Дёмин (ООО «ГазРесурс»), Алла Быстрова (АО «Псковсельхозснаб»), Олег Смирнов (ООО «Системные решения»), нотариусы Пскова.

Отметим, в прошлом году Псковскому отделению Детского фонда удалось провести 35 праздничных мероприятий и вручить подарки 2 тыс. 597 нуждающимся в поддержке детям из 22-х районов Псковской области.

Все желающие могут приносить сладости, игрушки и другие подарки в Детский фонд по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 2а, 1 этаж, правое крыло, кабинет 15, в офисе принимают и пожертвования.

Также есть возможность перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на рождественские и новогодние праздники для нуждающихся детей и сирот. НДС – нет». Реквизиты Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с 30101810400000000722

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