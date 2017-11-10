Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
12 ноября в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» - регионального этапа «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.
Кроме того, в рамках праздника запланировано модное дефиле от магазина женской одежды «Glance», модный показ платьев для счастья Olga Grinyuk, демонстрация меховых изделий от творческой мастерской меха Светланы Шумейко, а также показ купальников и выступление артистов.
Начало праздника в 16:00. Вход свободный.